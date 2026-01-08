畫中密碼

畫中密碼 MV｜羅啟豪 Ramon Lo新歌歌詞+MV首播曝光

羅啟豪 Ramon Lo – 畫中密碼 4K於今日1月2日推出新歌MV，東方新地整合了羅啟豪 Ramon Lo新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。

羅啟豪 Ramon Lo新歌《畫中密碼》目錄

畫中密碼 MV｜製作
畫中密碼 MV｜歌詞
畫中密碼 MV｜MV連結

畫中密碼 MV｜製作

曲：劉易昇
詞：曾曙曦
編：劉易昇
監：劉易昇

畫中密碼 MV｜歌詞

大城小事在眼眶
芸芸的眾生像一幅畫
有人覺得 刻板
也有人覺得生活是這樣

萬家的燈火為盼望燃燒
融融洽洽滲雜於吵吵鬧鬧
有人就有家
燈火為平淡中抹上絢爛

在人生旅途經歷的患難
在人生旅途一起看透跌跌宕宕
看破了偽善還看破一切無常
珍惜有緣與你作伴

我們就像一幅畫每一筆刻心上
栩栩的人物像霧像花
每個角色有各自煩惱我們選擇喝紅茶
聊一輩子聊不完的話

我們就像一幅畫每一筆刻心上
轟轟烈烈的愛情不一定難忘
生活可以很簡簡單單何苦要熙熙攘攘
磊磊落落才活出瀟洒
人間如畫

船舶在彼岸顛顛簸簸一去不復返
走走散散的人潮繼續人來人往
匆匆過客孤孤單單營營役役解決煩惱
多幸運生命有一個伴

生活可以很簡簡單單何苦要熙熙攘

磊磊落落才活出瀟洒
畫中的密碼

Full production credit:
All instruments played and programmed
by Alex Lau except for

畫中密碼 MV｜MV連結

