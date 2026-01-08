畫中密碼 MV｜羅啟豪 Ramon Lo新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
羅啟豪 Ramon Lo – 畫中密碼 4K於今日1月2日推出新歌MV，東方新地整合了羅啟豪 Ramon Lo新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
羅啟豪 Ramon Lo新歌《畫中密碼》目錄
畫中密碼 MV｜製作
畫中密碼 MV｜歌詞
畫中密碼 MV｜MV連結
畫中密碼 MV｜製作
|曲：劉易昇
|詞：曾曙曦
|編：劉易昇
|監：劉易昇
畫中密碼 MV｜歌詞
大城小事在眼眶
芸芸的眾生像一幅畫
有人覺得 刻板
也有人覺得生活是這樣
萬家的燈火為盼望燃燒
融融洽洽滲雜於吵吵鬧鬧
有人就有家
燈火為平淡中抹上絢爛
在人生旅途經歷的患難
在人生旅途一起看透跌跌宕宕
看破了偽善還看破一切無常
珍惜有緣與你作伴
我們就像一幅畫每一筆刻心上
栩栩的人物像霧像花
每個角色有各自煩惱我們選擇喝紅茶
聊一輩子聊不完的話
我們就像一幅畫每一筆刻心上
轟轟烈烈的愛情不一定難忘
生活可以很簡簡單單何苦要熙熙攘攘
磊磊落落才活出瀟洒
人間如畫
船舶在彼岸顛顛簸簸一去不復返
走走散散的人潮繼續人來人往
匆匆過客孤孤單單營營役役解決煩惱
多幸運生命有一個伴
生活可以很簡簡單單何苦要熙熙攘
攘
磊磊落落才活出瀟洒
畫中的密碼
Full production credit:
All instruments played and programmed
by Alex Lau except for
訂閱Channel: TVB Music Group
圖片來源：Youtube@TVB Music Group資料或影片來源：Youtube@TVB Music Group