相信 相信 MV｜羅啟豪 Ramon Lo新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
羅啟豪 Ramon Lo – 相信 相信於今日11月12日推出新歌MV，東方新地整合了羅啟豪 Ramon Lo新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
羅啟豪 Ramon Lo新歌《相信 相信》目錄
相信 相信 MV｜製作
相信 相信 MV｜歌詞
相信 相信 MV｜MV連結
相信 相信 MV｜製作
|曲：倫永亮
|詞：周耀輝
|編：倫永亮
|監：Jacky Chui
相信 相信 MV｜歌詞
相信 偷偷卻不相信
偏偏想到未來 卻未來
我捉不到未來
可以自信 天天都覺得可以自信
卻困在狹小天地內 等一個蓬萊
奇怪是我夠膽比賽
我原來幾多歲 都懂得再叫喚青春
給我期待
世界原來幾多變 都識穿剎那就是青春
給我意外
過去被揭開 揭到自己未來
從無覓處行過都相信 相信
一次 終於碰到一次
當燈光照下來 我前來
我因歡呼前來
敢去自信 先懂得究竟怎去自信
靠努力至今的實在 竟恰似蓬萊
人會大了未了為了更好的競賽
我原來幾多歲 都懂得再叫喚青春
給我期待
世界原來幾多變 都識穿剎那就是青春
給我意外
過去被揭開 揭到自己未來
從無覓處行過都相信 相信
從睡房到大舞台
就似天與地也剎那被敞開
全在意想之外
再回來幾多歲都天真 再發現青春
因我存在
我原來幾多歲 都懂得再叫喚青春
給我期待
世界原來幾多變 都識穿剎那就是青春
給我意外
過去被揭開 揭到自己未來
原來踏過盡處都相信 相信
從來無人能夠不相信 相信
Music
訂閱Channel: TVB Music Group
圖片來源：Youtube@TVB Music Group資料或影片來源：Youtube@TVB Music Group