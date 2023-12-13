《拼圖》歌詞｜聲夢傳奇學員 (Star Academy Candidates)新歌歌詞+MV首播曝光
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拼圖歌詞｜聲夢傳奇學員 (Star Academy Candidates)《拼圖》於2023-12-11推出新歌MV，東方新地整合了聲夢傳奇學員 (Star Academy Candidates)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
聲夢傳奇學員 (Star Academy Candidates)《拼圖》 | 目錄
聲夢傳奇學員 (Star Academy Candidates)《拼圖》｜歌詞
成長 夢想街道𥚃
今天擠於壓迫 但我死心不息
某天 縱伴友捨離
街邊喧嘩四起 直到我的歌有你
夜再黑 仍然相信被望見
能呼吸心跳交織這刻的蛻變
拼命 得不到旁人的加冕
誰人膽敢跟我闖 誰人為前路作戰
我 仍信有光
仍然甘於撲火 仍然力爭主角
受盡創傷 縱是路難行崎嶇 今天會否不再唱
我偏要唱 站在逆光中 也會綻放
夜再黑 仍然相信被望見
能呼吸心跳交織這刻的蛻變
拼命 得不到旁人的加冕
誰人膽敢跟我闖 誰人為前路作戰
我 仍信有光
仍然甘於撲火 仍然力爭主角
受盡創傷 縱是路難行崎嶇 今天會否不再唱
我偏要唱 站在逆光中 也會綻放
未曾逃避過 期待可跟你分享
心跳若未曾停頓 縱是妄想 盡全力獻上
我 仍信有光
仍然甘於撲火 仍然力爭主角
受盡創傷 縱是路難行崎嶇 今天會否不再唱
我偏要唱 站在逆光中 也會綻放
我 仍信有光
仍然甘於撲火 仍然力爭主角
受盡創傷 縱是路難行崎嶇 今天會否不再唱
我偏要唱 站在逆光中 繼續唱