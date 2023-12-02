《以心理健康之名》歌詞｜胡學軒 (Alfred Wu)新歌歌詞+MV首播曝光
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以心理健康之名歌詞｜胡學軒 (Alfred Wu)《以心理健康之名》於2023-11-29推出新歌MV，東方新地整合了胡學軒 (Alfred Wu)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
胡學軒 (Alfred Wu)《以心理健康之名》 | 目錄
胡學軒 (Alfred Wu)《以心理健康之名》｜歌詞
如果必須散 煩請不必多感嘆
濃度每秒 會丟淡
無需給展覽 維繫著健康心理
何必比慘 跟鬥爛
情感會 結束 再生
並無終身合襯
別固化 黑暗
放下從沒有錯 即使狠狠愛過
愛在矛盾之間 就被痛覺消磨
若要每次苦心 拼命談和
再涰泣不撕破
如果這叫浪漫 我想要麼
最後無謂對錯 喘口氣去好好過
要是靠對不起 續命 怕有點傻
不説為愛 這太沉重
完全出於自我
偏執蓋滿現實 只得痛楚
沉溺不好過
容許愛 結束 再生
自憐出於 自困
自救 這黑暗
放下從沒有錯 即使狠狠愛過
愛在矛盾之間 就被痛覺消磨
若要每次苦心 拼命談和
再涰泣不撕破
如果這叫浪漫 我想要麼
最後無謂對錯 喘口氣去好好過
要是靠對不起 續命 怕有點傻
不説為愛 這太沉重
完全出於自我
偏執蓋滿現實 只得痛楚
沉溺不好過
扔掉互信 幾年
爭執化做 寒戰
劇痛過了 底線
愛便無限制嗎 竟把痛覺都綁架
按下滿眼瘡疤 順著每次張牙
總説著愛 會太沉重 換來艱苦代價
彷彿你我 躲於這朵鏡花
無視 你淚花
無視 我淚花
而心 安康嗎