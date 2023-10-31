《愛是想觸碰卻收回手》歌詞｜胡鴻鈞 (Hubert Wu)新歌歌詞+MV首播曝光
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愛是想觸碰卻收回手歌詞｜胡鴻鈞 (Hubert Wu)《愛是想觸碰卻收回手》於2023-10-25推出新歌MV，東方新地整合了胡鴻鈞 (Hubert Wu)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
胡鴻鈞 (Hubert Wu)《愛是想觸碰卻收回手》 | 目錄
胡鴻鈞 (Hubert Wu)《愛是想觸碰卻收回手》｜歌詞
製作：高孟昊
青春像顆琥珀
美麗是我 易碎是我
憑幻想才敢
靠近你 竊走你溫熱
承認不夠勇敢
掩飾心跳 卻震耳欲聾
害怕被忽略
又怕被察覺
我築起了 牢牢的殼
愛 是想觸碰 卻收回的手
是 想溫柔 卻不敢開口
我 恨我沉默
錯 讓暗戀 流離失所
了 無下落
愛 是想觸碰 卻收回的手
是 想擁抱 卻率先逃走
我 眼含熱淚
難 以接受 擦肩而
過
那天 視線交錯 驚心動魄
耳機情歌慌亂變奏
而我 目光閃躲 手足無措
反覆糾結 反覆退縮
這份 密不透風 暗戀糾葛
青澀 苦澀 都是我的
當你轉頭看我 怎麼眼淚滑落
愛 是想觸碰 卻收回的手
是 想溫柔 卻不敢開口
我 恨我沉默
錯 讓暗戀 流離失所
了 無下落
愛 是想觸碰 卻收回的手
是 想擁抱 卻率先逃走
我 眼含熱淚
難 以接受 擦肩而
過
愛 是想觸碰 卻收回的手
是 想溫柔 卻不敢開口
我 恨我沉默
錯 讓暗戀 流離失所
了 無下落
愛 是想觸碰 卻收回的手
是 想擁抱 卻率先逃走
我 眼含熱淚
難 以接受 擦肩而
過