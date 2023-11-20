《Silence》歌詞｜胡鴻鈞 (Hubert Wu)新歌歌詞+MV首播曝光
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Silence歌詞｜胡鴻鈞 (Hubert Wu)《Silence》於2023-10-25推出新歌MV，東方新地整合了胡鴻鈞 (Hubert Wu)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
胡鴻鈞 (Hubert Wu)《Silence》 | 目錄
胡鴻鈞 (Hubert Wu)《Silence》｜歌詞
製作：許榮臻(SBMS)
I don’t know why
知道 愛情不會來
說著 let it go let it go
但卻又 走不出站台
解不開
那些連鎖 反應
自從 失去你我世界早已
Overdrive
就算熱鬧的 城市 情人滿座 yea（只剩我）
但浪漫 的雨只有 我沒處躲
Woo
因為 兩人份的快樂
快到終點站 的公車
才不會 更寂寞
愛過喧囂 的日落
你仍 叫我難以割捨
Silence 也是種完美的 結果
I don’t know why
終於 對一切釋懷
不如let it go let it go
讓呼吸 多一點自在
多暢快
雨過天晴那 彩虹 才會降落 yea（照亮我）
像穿過 茫茫人海 你擁抱我
Woo
因為 兩人份的快樂
快到終點站 的公車
才不會 更寂寞
愛過喧囂 的日落
你仍 叫我難以割捨
Silence 空蕩的星球 都是關於愛的回響
別再試著告別
最溫柔的那些
就像我們 註定要在回憶中 徘徊
I cannot say goodbye
因為你曾存在
我才可以 奮不顧身愛我所愛
Woo
因為 兩人份的快樂
快到終點站 的公車
才不會 更寂寞
愛過喧囂 的日落
你仍 叫我難以割捨
Silence 空蕩的星球 都是關於愛的回響
（街景後退著 多少 人在原地等著）
（那些最確幸的段落 讓我不 會寂寞）
那個夏夜 的星河
還有 仰望著的你我（也許）
Silence 就是最完美的 結果