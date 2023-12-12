《普通到不普通的人生》歌詞｜華晨宇新歌歌詞+MV首播曝光
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普通到不普通的人生歌詞｜華晨宇《普通到不普通的人生》於2023-12-03推出新歌MV，東方新地整合了華晨宇新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
華晨宇《普通到不普通的人生》 | 目錄
華晨宇《普通到不普通的人生》｜歌詞
如果每 一個人 注定要衰老
還不如 留給花園 多一瞬色彩
告訴聰明的人 笨一些思考
給人生 留一束 鮮花
複雜 世界總創造
不高興和 沒頭腦
我卻只想 造一隻貓
靠漫步 將生趣填飽
心也有一片富饒
快樂就會 笑
不再計較 兩腳獸煩惱
一次 也好 任青春消耗
腳下 花草 有日光就好
我想 知道 蝴蝶 柔軟的一生 到底能 飛多高
如果每 一個人 注定要衰老
還不如 留給花園 多一瞬色彩
告訴聰明的人 笨一些思考
再保有 這份熱烈 多幾個世代
普通到不普通的人
哭著笑著的人
給自己一個擁抱
天生 不會飛的鳥
若努力累積羽毛
是否能 愛上風暴
當天空 伸手碰到
沒有人低頭祈禱
那你會知道
飛翔沒有 行走更重要
世界 很吵 你別太苦惱
那片 花草 曬月光也好
我想 知道 蝴蝶 柔軟的一生
到底曾 看過多美的夢
如果每 一個人 注定要衰老
還不如 留給花園 多一瞬色彩
告訴聰明的人 笨一些思考
再保有 這份熱烈 多幾個世代
普通到不普通的人
哭著笑著的人
給自己一個擁抱
兒時的 天空多直白 那麼開闊 那麼純淨
蹣跚追的 美好憧憬 一眨眼 就遠行
繞過雲彩 多少我 還活在 天之外
會不會 有不同 的精彩
跟著蝴蝶的飛行 我也能抓住流星
灼傷了眼睛 也會目視著光明
某一瞬息 我們都吹過同陣 風
如果每 一個人 注定要衰老
還不如 留給花園 多一瞬色彩
告訴聰明的人 笨一些思考
再保有 這份熱烈 多幾個世代
普通到不普通的人
哭著笑著的人
眼淚別流出眼角