《在加納共和國離婚》歌詞｜菲道尔, DIOR 大穎新歌歌詞+MV首播曝光
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在加納共和國離婚歌詞｜菲道尔, DIOR 大穎《在加納共和國離婚》於2023-08-14推出新歌MV，東方新地整合了菲道尔, DIOR 大穎新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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菲道尔, DIOR 大穎《在加納共和國離婚》｜歌詞
你還愛我嗎 你還愛我嗎
你懂我會不爭氣想回到你身旁
沒想到 只能 走到這
看你濕了眼 我到底該說什麼
總以為 還有一輩子的時間
慢慢跟你說 再見
你不用對我說什麼
我哭不是因為我覺得捨不得
只是覺得努力了那麼久
最後卻還是敗給不適合
也許這一切都是最好的安排
但我無法看著你離開
你還愛我嗎 你還愛我嗎
我沒辦法看著你雙眼說那句話
你懂我的吧 你懂我的啊
你懂我會不爭氣想回到你身旁
你不用對我說什麼
我哭就是因為我覺得捨不得
我們一起努力了那麼久
最後卻還是敗給不適合
也許這一切都是最好的安排
但我無法看著你離開
你還愛我嗎 你還愛我嗎
我沒辦法看著你雙眼說那句話
你懂我的吧 你懂我的啊
你懂我會不爭氣想回到你身旁
你還愛我嗎（我還愛你啊）
你還愛我嗎 （我還愛你啊）
我沒辦法看著你雙眼說那句話
你懂我的吧 你懂我的啊
你懂我會不爭氣想回到你身旁
原來一輩子 它真的很遙遠
抵達一輩子的時候 你已不在身邊
圖片來源：專輯封面