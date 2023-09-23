《無窮盡》歌詞｜葉巧琳新歌歌詞+MV首播曝光
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無窮盡歌詞｜葉巧琳《無窮盡》於2023-09-22推出新歌MV，東方新地整合了葉巧琳新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
葉巧琳《無窮盡》 | 目錄
葉巧琳《無窮盡》｜新歌試聽
葉巧琳《無窮盡》｜製作
作曲：KaHing / 馮家俊
作詞：林寶
編曲：KaHing / Cousin Fung@emp
監製：Cousin Fung@emp / Edward Chan
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葉巧琳《無窮盡》｜歌詞
不算差 這現在最好
悖論極深奧
人善有善報 但世界太恐怖 花一世 熱血會完
連庫存 亦已虧損
太多闖不過的路段 真心很洩氣 才好奇 或要把全部放棄 不要在意
重蹈覆轍 維持慘烈 我都不再在意
沉迷於扭轉宿命 根本沒意思 千次萬次
迴光反照 無窮盡催逼意志
仍然換不得到進展
沒特別大意義 只知道 遇上惡緣
忘記權 任我挑選
至少可感覺不混亂 悲觀的哲理 無了期 亦算種無限美 不要在意
重蹈覆轍 維持慘烈 我都不再在意
沉迷於扭轉宿命 根本沒意思 千次萬次
迴光反照 無窮盡催逼意志
仍然換不得到進展
沒特別大意義 (talk)
邊個一出世唔會喊兩下 有返三四件想做嘅事
講唔上係夢想 但喺幼兒園起碼有所謂嘅重視
跟住長大先發現個世界 永遠比你個世界觀大
算唔算係壞 唔知 不過總之就係得個「好難信賴」
希望同絕望 或者兩個都唔揀 就係唯一嘅選擇
好似倉鼠喺滾輪度不停向前跑
原地踏步 了無牽掛 就係傳說中壟活在當下 不要在意
人跡罕至 毫無指示 我都不再在意
停留於高歌生命 這首末世詩 死過萬次
迴光反照 無窮盡多麼貼切
輪迴萬世後便明天意
並沒絕望兩字
圖片來源：專輯封面