《史詩式完結》歌詞｜葉巧琳 (Mischa Ip)新歌歌詞+MV首播曝光
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史詩式完結歌詞｜葉巧琳 (Mischa Ip)《史詩式完結》於2023-11-24推出新歌MV，東方新地整合了葉巧琳 (Mischa Ip)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
葉巧琳 (Mischa Ip)《史詩式完結》 | 目錄
葉巧琳 (Mischa Ip)《史詩式完結》｜歌詞
為你 為我 為愛
記載開始
是怨 是痛 也好
花開有散落時
純屬自然事 何用介意
終點這段落 若未夠好
只因你怕它 沒下次
痛快裡開幕 氣派中閉幕
至配稱一個歡宴
Goodbye my love
記緊你面前仍有故事
儘管 最後發現
經已 值不得去紀念
都不愧有篇 yea
史詩式終結
明明無奈極亦必須 啟齒
為你 為我 位置
去賦首詩
未算 絕配 也好
曲終了要步前
場地及人物 如換季節
幾多意外地 踏入尾聲
揮手派發些 不得已
告別禮都要夠冠冕
Goodbye my love
記緊你面前仍有故事
儘管 最後發現
經已 值不得去紀念
都不愧有篇 yea
史詩式終結
明明無奈極亦必須 啟齒
哀傷中吸收勸勉
怕振作要待明年
寫不出優雅道別
半理性半吶喊 形容其細緻
直到成為完結篇
真相可怕也樂意
Goodbye my love
記緊你劇情仍有故事
知否 散聚有時
大概 儲不起興致 也總要學會 yea
就是甚麼都有限時
未變