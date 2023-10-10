《渣豆馬拉松》歌詞｜薛晉寧新歌歌詞+MV首播曝光
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渣豆馬拉松歌詞｜薛晉寧《渣豆馬拉松》於2023-10-09推出新歌MV，東方新地整合了薛晉寧新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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薛晉寧《渣豆馬拉松》｜歌詞
曲：Jan Curious
詞：薛晉寧
編／監：Herman @The Hertz 返工返足14粒鐘
唔係啩收工OT要買三餸
蒸蛋菠菜再加…再加…冇嘢揀
佢收檔
橫掂冇得揀返歸烚個雞胸
啲沙律菜冇洗過冇叉用
立對筷子沖兩沖清水放送
有晚我冇嘢做冇意欲冇電冇力冇想追 的老公
我驚我再發吽再 hea 望鏡就會望見初孕 的老翁
身體 唔想攤凍
半馬有幾鬼遠吖 不過廿k幾
跑到3k 我斷咗氣
廢到無道理 廢到唔順氣lur地
第四週 夾埋有44公里
每K攤返開7分幾
一個 月來 思想每天清理
我走去比賽 應該會好尾
我跑轉山野 抽筋搭飛機
抬頭天際 星閃晚空 雖則跑到就死
都企返起 豁出去又擘髀
我冇力去 繼續去 冇力照衝
你冇頂去 約埋去 當係放鬆
對腳係塊石頭 放肆掉向地球 放肆走
我 冇電去 繼續冇電照舊去囉是但
跑 得慢啲 再慢啲冇話太趕是但
有態度的選手 先優秀
冇斷氣你都優秀
索晒氣你都優秀
冇氣lu返屋企吽
圖片來源：專輯封面