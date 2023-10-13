《命》歌詞｜藍奕邦新歌歌詞+MV首播曝光
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命歌詞｜藍奕邦《命》於2023-10-12推出新歌MV，東方新地整合了藍奕邦新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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藍奕邦《命》｜歌詞
曲:藍奕邦
詞:林夕
編/監:Goro Wong / 周國賢 / 藍奕邦 出生差錯腳學會怎行路
怎麼踩過界由誰來主導
什麼主宰個性讓世間難做
我替我算命測出苦海虛無 天有天替他行道 抑鬱逼我會自保
總要將這一條命活到好
灰到黑眼中無路 心中方向會步操
背上的行囊 也輕於鴻毛
蟻習慣低頭 人情願跌倒 遺傳什麼基因先會嚇醒
誰又被逼天生膽平命正
無懼面相差 怕的只是鏡
未能認的別承認 不是命
為懸命不懼貧病 不認命 不信因鈣質流逝 摧毀骨氣要跪低
敲碎這脊椎難道會跛
驚膝蓋酸軟的奴隸 注定認誰為上帝
彳亍於爛泥 腦沒法被洗 遺傳什麼基因先會嚇醒
誰又被逼天生膽平命正
無懼面相差 怕的只是鏡
未能認的別承認不認命
為懸命不懼貧病 未曾驚 遺傳什麼基因先愛血腥
誰人樣子天生不能入鏡
誰話運氣差 去他的話柄
未能認的別承認 不認命 各有各會拼命貓狗都有叫聲
各有各怨命都將尊嚴亂掟
垂頭望廢水 照的不是鏡
未能認的別承認 不是命
病人預測運和命 為何聽
病還病不懼貧病 不認命
圖片來源：專輯封面