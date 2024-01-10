《我點捨得走》歌詞｜藍奕邦 (Pong Nan)新歌歌詞+MV首播曝光
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我點捨得走歌詞｜藍奕邦 (Pong Nan)《我點捨得走》於2023-12-21推出新歌MV，東方新地整合了藍奕邦 (Pong Nan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
藍奕邦 (Pong Nan)《我點捨得走》 | 目錄
藍奕邦 (Pong Nan)《我點捨得走》｜歌詞
上過高山 食過高級 遇過高手
上到高峰 難道無慾無求
見到夠 還未懂得看透
寧願添杯靚酒
落過低谷 著過低腰 遇過低手
人和事 低處沒盡頭
瞓個夠 瞓飽先可搏鬥
誰沒有隔夜仇
看倒後鏡𥚃漸爆棚
這副引擎都漸緩慢
當是我未化尚要去玩
過多關 玩多晚
做過小生 做過小丑 扮過小狗
蝕了少少 何用畢生悔疚
聽到夠 求上天先有救
難道等天接收
試過大賣 試過大鑊 試過大病
才明白 低處有盡頭
痛到夠 難道以後垂頭
誰又經得起引誘
試過偷泣 試過偷歡 試過偷生
更想蒼天 教我偷多兩歲
以每個 最暗黑的過去
強大腰骨脊椎
(Zeno)
我也終於相信有未來
趁這一刻果報尚未來
我還是愛 為有生命喝采
涼或暖 明或暗 都要在
試過出手 搏過出位 試過出醜
試過出銃 然後多位老友
這世態 還未一一笑夠
還未捨得要走
還未入局 還未入睡 還未入定
還未在嚮往那自由
愛到夠 愛更多的引誘
試試去 無路線地浮游
仍是有 慾和求
仍是有樂和愁
還在殿後 還在善後 還在侍候
仍能活著 叫我點 捨得走