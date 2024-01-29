《愛的成人式》歌詞｜蘇家欣 (Brianna So)新歌歌詞+MV首播曝光
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愛的成人式歌詞｜蘇家欣 (Brianna So)《愛的成人式》於2024-01-23推出新歌MV，東方新地整合了蘇家欣 (Brianna So)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蘇家欣 (Brianna So)《愛的成人式》 | 目錄
蘇家欣 (Brianna So)《愛的成人式》｜歌詞
成年人 統統想把 空虛不安 清理
而無能 狠狠抵擋 周遭卑污 心理
看充斥一街的壓抑
看淌出傷口的血迹
我一聲不發轉身一剎望向你
你一觸即發急於走近步向我
It’s okay
愛都生於孤單與不清醒
愛將死於不懂有反應
然後你重複細緻地吻我
無奈我遺失透徹的視覺
愛終於不可開花得果 Oh
明明能拖拖拉拉捉緊身邊的你
明明能一招一式花光一生適應
但我知
你多卑鄙
我不驚喜
調情都欠氣力
原來人多想廝守都可親手拋棄
原來連相戀失戀的歌都三幅被
但我知
我經不起
我將枯死
愛怎可給吹熄
成年人 苟且之間 丟失一點 本性
談情如 灰燼之中 呼吸新鮮 空氣
I don’t wanna say that I miss you
I don’t wanna say that I miss you
再一位走遠偏執的我未放棄
再一位稀客急於走近遇到我
It’s okay
愛都生於心底裡的空隙
愛得一身傷口要處理
然後你重複細緻地吻我
無奈我遺失透徹的視覺
愛終於不可開花得果 Oh
明明能拖拖拉拉捉緊身邊的你
明明能一招一式花光一生適應
但我知
你多卑鄙
我不驚喜
調情都欠氣力
原來人多想廝守都可親手拋棄
原來連相戀失戀的歌都三幅被
但我知
我經不起
我將枯死
愛死於彼此自暴自棄
我想醫好
心的錯亂症
以新方式
談人的感情
朦朧與驚恐也要撐得開眼睛
明明能拖拖拉拉捉緊身邊的你
明明能一招一式花光一生適應
但我知
你多卑鄙
我不驚喜
調情都欠氣力
明明能廝守一生彷彿差點福氣
明明能相戀失戀修得一身本領
但我知
愛撐得起
我的生死
你都想一起逆著命理