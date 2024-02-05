《一起喔喔（蘇打綠版）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光
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一起喔喔（蘇打綠版）歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)《一起喔喔（蘇打綠版）》於2024-01-26推出新歌MV，東方新地整合了蘇打綠 (Sodagreen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蘇打綠 (Sodagreen)《一起喔喔（蘇打綠版）》 | 目錄
蘇打綠 (Sodagreen)《一起喔喔（蘇打綠版）》｜歌詞
天光的盡頭是地球的輪廓
地球的外頭有未知的宇宙
宇宙的鏡頭還有人在摸索
以後總還有以後 (以後)
眼光的背後是心臟的跳動
心臟的運作讓靈魂有渴求
靈魂的內容是無窮的思索
為什麼有為什麼 (什麼)
藝術也好 娛樂也罷
什麼稱號 你認識的人是誰
都無所謂
有時候我只想欸伊耶欸
(跟我跟我一起喔喔)
有時候我只唱啦伊耶欸
(還有你懂我 還有你懂我)
有時候我只想耶伊耶欸
(跟我跟我一起喔喔)
有時候我只唱拉伊耶欸
(還好你懂我)
我想這樣就足夠
偉大的念頭在孤獨中不朽
平凡的生活捍衛千萬個夢
溫柔的英雄不怕認真去活
流星劃過的傳說 (傳說)
廢話也好 真理也罷
漫漫歲月 看到的是真是偽
都無所謂 有何錯對 (對…)
有時候我只想欸伊耶欸
(跟我跟我一起喔喔)
有時候我只唱啦伊耶欸
(還有你懂我 還有你懂我)
有時候我只想拉伊耶欸
(跟我跟我一起喔喔)
有時候我只唱拉伊耶欸
(還好你懂我)
這些那些你懂的 (懂的…)
一起喔
一起喔
一起喔喔 一起喔喔 一起喔喔 一起喔喔
喔 一起喔 一起喔喔 一起喔喔喔喔
(一起喔) 一起喔喔
一起喔喔 一起喔喔 一起喔喔 一起喔喔 一起喔
一起喔 一起喔 一起喔