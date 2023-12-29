《十年一刻（蘇打綠版）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光
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十年一刻（蘇打綠版）歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)《十年一刻（蘇打綠版）》於2023-12-15推出新歌MV，東方新地整合了蘇打綠 (Sodagreen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蘇打綠 (Sodagreen)《十年一刻（蘇打綠版）》 | 目錄
蘇打綠 (Sodagreen)《十年一刻（蘇打綠版）》｜歌詞
那姑娘半頂著妝 身手漂亮 皮黃嘴上流浪
那兩人說帶著鬧 歌舞齊發 百花手上飛揚
年歲的河已三百趟 那江水走遍大街小巷
不管是生旦淨末丑 跑龍套也能讓你激昂
寧願捨一頓飯也聽你唱
可能忙了又忙 可能傷了又傷
可能無數眼淚 在夜晚嚐了又嚐
可是換來成長 可是換來希望
如今我站在台上 和你一起分享
那珍珠開在東方 異國芬芳 天鵝頂上蕩漾
那文化活在日常 英雄好漢 梆子曲上爭仗
將心靈的面具塗畫 那角色穿越時空長廊
不管是冰雪與風霜 哪個斷腸人在水一方
消磨這一身魂也陪你闖
可能忙了又忙 可能傷了又傷
可能無數眼淚 在夜晚嚐了又嚐
可是換來成長 可是換來希望
如今我站在台上 這麼對你講
十年的功聚成燦爛 那一分鐘的夢
生命舞台發光的人 絕不是只會說
可能忙了又忙 可能傷了又傷
可能無數眼淚 在夜晚嚐了又嚐
可是換來成長 可是換來希望
如今我站在台上
可能耗盡堅強 可能歷經滄桑
可能我的瘋狂 暫時不得到原諒
可是我知道啊 可是我明白啊
是我的執著搏來 在你面前歌唱
唱著我的幻想 唱著我的荒唐
唱著與你分享 打通我們的窗