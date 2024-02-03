《可愛的玫瑰花（蘇打綠版）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光
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可愛的玫瑰花（蘇打綠版）歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)《可愛的玫瑰花（蘇打綠版）》於2024-02-02推出新歌MV，東方新地整合了蘇打綠 (Sodagreen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蘇打綠 (Sodagreen)《可愛的玫瑰花（蘇打綠版）》 | 目錄
蘇打綠 (Sodagreen)《可愛的玫瑰花（蘇打綠版）》｜歌詞
多可愛的玫瑰花 多美麗的玫瑰花
我就這樣深深愛上她
多可愛的玫瑰花 多美麗的玫瑰花
我就這樣深深愛上她
喔！我願像那紅紅的臉蛋盛開在太陽下
我願像那亭亭的丰姿搖曳在春風中
我願像那高貴的氣質受人尊敬
我願大家都愛我就像愛她
喔！美麗的玫瑰花
喔！可愛的玫瑰花
我就這樣深深愛上她
多可愛的玫瑰花 多美麗的玫瑰花
我就這樣深深愛上她
多可愛的玫瑰花 多美麗的玫瑰花
我就這樣深深愛上她
我願像那紅紅的臉蛋盛開在太陽下
我願像那亭亭的丰姿搖曳在春風中
我願像那高貴的氣質受人尊敬
我願大家都愛我就像愛她
喔！美麗的玫瑰花
喔！可愛的玫瑰花
我就這樣深深愛上她
我願像那紅紅的臉蛋盛開在太陽下
我願像那亭亭的丰姿搖曳在春風中
我願像那高貴的氣質受人尊敬
我願大家都愛我就像愛她
喔！美麗的玫瑰花
喔！可愛的玫瑰花
我就這樣深深愛上她
我就這樣深深愛上她