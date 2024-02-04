《喜歡你現在的樣子（sodagreen in summer）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光
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喜歡你現在的樣子（sodagreen in summer）歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)《喜歡你現在的樣子（sodagreen in summer）》於2024-01-24推出新歌MV，東方新地整合了蘇打綠 (Sodagreen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蘇打綠 (Sodagreen)《喜歡你現在的樣子（sodagreen in summer）》 | 目錄
蘇打綠 (Sodagreen)《喜歡你現在的樣子（sodagreen in summer）》｜歌詞
我就是喜歡你現在的樣子
我就是喜歡你這樣的脾氣
有時善解人意 有時粗心大意
我就是喜歡你現在的樣子
我真的喜歡你現在的樣子
我真的喜歡你這樣的任性
有時千言萬語 有時不說一句
我就是喜歡你現在的樣子
不要輕易嚐試任何改變
改變你現在所有的一切
以為我能再多愛你一些
不要懷疑自己
屬於你的一切都是美麗
我相信只有真心能永遠
我就是喜歡你現在的樣子
我就是喜歡你這樣的脾氣
有時善解人意 有時粗心大意
我就是喜歡你現在的樣子
不要輕易嚐試任何改變
改變你現在所有的一切
以為我能再多愛你一些
不要懷疑自己
屬於你的一切都是美麗
我相信只有真心能永遠 不變
我真的喜歡你現在的樣子
我真的喜歡你這樣的脾氣
有時善解人意 有時粗心大意
我真的喜歡你現在的樣子
不要隨便改變你現在的樣子