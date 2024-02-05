《如果凝結就是愛（蘇打綠版）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光

如果凝結就是愛（蘇打綠版）歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)《如果凝結就是愛（蘇打綠版）》於2024-01-26推出新歌MV，東方新地整合了蘇打綠 (Sodagreen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。