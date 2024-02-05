《如果凝結就是愛（蘇打綠版）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光
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如果凝結就是愛（蘇打綠版）歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)《如果凝結就是愛（蘇打綠版）》於2024-01-26推出新歌MV，東方新地整合了蘇打綠 (Sodagreen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蘇打綠 (Sodagreen)《如果凝結就是愛（蘇打綠版）》 | 目錄
蘇打綠 (Sodagreen)《如果凝結就是愛（蘇打綠版）》｜歌詞
如果有凝結就是愛
我聽見微涼的塵埃
水珠紛擾了 空氣稀薄了
蒸發也變成一趟旅程
如果有觸覺就是愛
你伸手碎裂的懸崖
河水停止了 黃昏擱淺了
夕陽也變成一瞬間手中星辰
一個人一個字一個窗一個家一個幻想
在虛構的空間裡 我胡思亂想 全都變成了
你的人你的字你的窗你的家你的全副武裝
在我們的世界裡 混亂的夢想 全都變成了
烏 (光芒萬丈了)
雲 (蕩氣迴腸了)
密 (視野模糊了)
佈 (與你共渡)
如果有凝結就是愛
我聽見微涼的塵埃
水珠紛擾了 空氣稀薄了
蒸發也變成一趟旅程
全都變成了
你的一個人一個字一個窗一個家一個幻想
在虛構的空間裡 我胡思亂想 全都變成了
你的人你的字你的窗你的家你的全副武裝
在我們的世界裡 混亂的夢想 全都變成了
烏 (光芒萬丈了)
雲 (蕩氣迴腸了)
密 (視野模糊了)
佈 (與你共渡)
烏 (光芒萬丈了)
雲 (蕩氣迴腸了)
密 (視野模糊了)
佈 (與你共渡)
如果有觸覺就是愛
你伸手碎裂的懸崖
河水停止了 黃昏擱淺了
夕陽也變成一瞬間手中星辰