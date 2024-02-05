《心酸（sodagreen in summer）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
心酸（sodagreen in summer）歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)《心酸（sodagreen in summer）》於2024-01-24推出新歌MV，東方新地整合了蘇打綠 (Sodagreen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蘇打綠 (Sodagreen)《心酸（sodagreen in summer）》 | 目錄
蘇打綠 (Sodagreen)《心酸（sodagreen in summer）》｜歌詞
走不完的長巷 原來也就那麼長
跑不完的操場 原來小成這樣
時間的手 翻雲覆雨了什麼
從我手中 奪走了什麼
閉上眼看 十六歲的夕陽 美得像我們一樣
邊走邊唱 天真浪漫勇敢 以為能走到遠方
我們曾相愛 想到就心酸
人潮拍打上岸 一波波歡快的浪
校門口老地方 我是等候堤防
牽妳的手 人群裡慢慢走
我們手中 藏有全宇宙
閉上眼看 最後那顆夕陽 美得像一個遺憾
輝煌哀傷 青春兵荒馬亂 我們潦草地離散
明明愛啊 卻不懂怎麼辦 讓愛強韌不折斷
為何生命 不准等人成長 就可以修正過往
我曾擁有妳 真叫我心酸