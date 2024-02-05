《我願意 + 城裡的月光 + 至少還有你（sodagreen in summer）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光

我願意 + 城裡的月光 + 至少還有你（sodagreen in summer）歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)《我願意 + 城裡的月光 + 至少還有你（sodagreen in summer）》於2024-01-24推出新歌MV，東方新地整合了蘇打綠 (Sodagreen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。