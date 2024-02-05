《我願意 + 城裡的月光 + 至少還有你（sodagreen in summer）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光
蘇打綠 (Sodagreen)《我願意 + 城裡的月光 + 至少還有你（sodagreen in summer）》 | 目錄
蘇打綠 (Sodagreen)《我願意 + 城裡的月光 + 至少還有你（sodagreen in summer）》｜歌詞
思念是一種 很玄的東西 如影隨行
無聲又無息 出沒在心底
轉眼 吞沒我在寂寞裡
我無力抗拒 特別是夜裡
想你到無法呼吸
恨不能立即 朝你狂奔去
大聲的告訴你
願意為你 我願意為你
我願意為你 忘記我姓名
就算多一秒 停留在你懷裡
失去世界也不可惜
我願意為你 我願意為你
我願意為你 被放逐天際
只要你真心 拿愛與我回應
什麼都願意 什麼都願意 為你
我什麼都願意 什麼都願意 為你
作詞：陳佳明 / 作曲：陳佳明
每顆心上 某一個地方
總有個記憶揮不散
每個深夜 某一個地方
總有著最深的思量
世間萬千 的變幻
愛把有情的人分兩端
心若知道靈犀的方向
那怕不能夠朝夕相伴
城裡的月光 把夢照亮
請溫暖他心房
看透了人間聚散
能不能多點快樂片段
城裡的月光 把夢照亮
請守護它身旁
若有一天能重逢
讓幸福撒滿整個夜晚
城裡的月光 把夢照亮
請溫暖他心房
看透了人間聚散
能不能多點快樂片段
城裡的月光 把夢照亮
請守護它身旁
若有一天能重逢
讓幸福撒滿整個夜晚
若有一天能重逢
讓幸福撒滿整個夜晚
作詞：林夕
作曲：Davy Chan
我怕來不及 我要抱著你
直到感覺你的皺紋 有了歲月的痕跡
直到肯定你是真的 直到失去力氣
為了你 我願意
動也不能動 也要看著你
直到感覺你的髮線 有了白雪的痕跡
直到視線變得模糊 直到不能呼吸
讓我們 形影不離
如果 全世界我也可以放棄
至少還有你 值得我去珍惜
而你在這裡 就是生命的奇蹟
也許 全世界我也可以忘記
就是不願意 失去你的消息
你掌心的痣 我總記得在那裡
我們好不容易 我們身不由己
我怕時間太快 不夠將你看仔細
我怕時間太慢 日夜擔心失去你
恨不得一夜之間白頭 永不分離
如果 全世界我也可以放棄
至少還有你 值得我去珍惜
而你在這裡 就是生命的奇蹟
也許 全世界我也可以忘記
就是不願意 失去你的消息
你掌心的痣 我總記得在那裡
在那裡
在這裡