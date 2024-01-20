《控制狂（蘇打綠版）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光
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控制狂（蘇打綠版）歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)《控制狂（蘇打綠版）》於2023-12-22推出新歌MV，東方新地整合了蘇打綠 (Sodagreen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蘇打綠 (Sodagreen)《控制狂（蘇打綠版）》 | 目錄
蘇打綠 (Sodagreen)《控制狂（蘇打綠版）》｜歌詞
拍照時 角度和方向
沒問題 都配合的
睡著時 做夢的重量
雲要多高 天要多藍先對照色票
我往前跑 迷幻的神態都做到
回頭的次數剛剛好
控制狂 你到底想怎樣
因為你我想要大聲唱 wow……
控制狂 你美麗的聲響
沿著你我流進了海洋 wow……
沒道理 都迷戀的
一整天 繞圈圈打轉
沒辦法 都需要的
一整夜 不可征服之幻
沒有鐘錶 對著愛這個主題思考
我就想要 把所有生命都消耗
研究你所有的無聊
控制狂 親密得就好像
蛋殼裡的蛋白和蛋黃 wow……
控制狂 我還能怎麼講
哎…… wow……
控制狂 你到底想怎樣
因為你我想要大聲唱 wow……
控制狂 你美麗的聲響
沿著你我流進了海洋 wow……
聽你安排的豢養 聽你所有的話
誰在乎太陽 盲目的手 撫慰我的擦傷
讓你命令我歌唱 讓你將我綑綁
誰在乎光亮 丟掉自由 就是自由的方法
沒什麼 我可以的
就控制你這個控制狂