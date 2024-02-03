《火光（sodagreen in summer）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光
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火光（sodagreen in summer）歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)《火光（sodagreen in summer）》於2024-01-24推出新歌MV，東方新地整合了蘇打綠 (Sodagreen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蘇打綠 (Sodagreen)《火光（sodagreen in summer）》 | 目錄
蘇打綠 (Sodagreen)《火光（sodagreen in summer）》｜歌詞
知道很傻 還是盼望
妳會出現
送我出發
手機沒響 揹起夢想
一轉過身
眷戀更深
明天 孤單會是脆弱或力量
想念 會解答
沒月亮的晚上 妳是我的火光
找到逆風破浪的堅強
愛能到的地方 都不算是遠方
我不怕
有了牽掛 容易迷惘
妳用消失
要我遺忘
我猜我懂 妳的想法
有些深愛
叫做隱藏
我們 掉的淚是感動或感傷
時間 會說話
回頭望的淚眶 有最亮的火光
選擇離開或許最恰當
妳的愛放心上 隨時都能出發
到遠方
我不怕
回頭望的淚眶 有最亮的火光
選擇離開或許最恰當
妳的愛放心上 隨時都能出發
到遠方
我不怕
妳的愛放心上 隨時都能出發
到遠方
我不怕