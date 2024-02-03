《追追追（蘇打綠版）》歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)新歌歌詞+MV首播曝光
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追追追（蘇打綠版）歌詞｜蘇打綠 (Sodagreen)《追追追（蘇打綠版）》於2024-02-02推出新歌MV，東方新地整合了蘇打綠 (Sodagreen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蘇打綠 (Sodagreen)《追追追（蘇打綠版）》 | 目錄
蘇打綠 (Sodagreen)《追追追（蘇打綠版）》｜歌詞
千江水 千江月 千里帆 千重山 千里江山 我最水
萬里月 萬里城 萬里愁 萬里煙 萬里風霜 我最妖嬌
什麼款ㄟ殺氣 什麼款ㄟ角色 什麼款ㄟ梟雄 迫阮策馬墜風塵
什麼款ㄟ愛情 什麼款ㄟ墜落 什麼款ㄟ溫柔 後阮日夜攏想你
很久以前 狼主的傳說 如今狼煙再起
很久以前 狼主的傳說 如今狼煙再起
啊 追 追 追
追著你ㄟ心 追著你ㄟ人 追著你ㄟ情 追著你ㄟ無講理
啊 煩 煩 煩 煩過這世人 心肝如蔥蔥 找無酒來澆
嚥氣啦 麥擱那麼大聲對我說話
啊 亂 亂 亂 女人ㄟ心 豆腐做ㄟ 為你破碎 任由針底劃
千江水 千江月 千里帆 千重山 千里江山 我最水
萬里月 萬里城 萬里愁 萬里煙 萬里風霜 我最妖嬌
什麼款ㄟ殺氣 什麼款ㄟ角色 什麼款ㄟ梟雄 迫阮策馬墜風塵
什麼款ㄟ愛情 什麼款ㄟ墜落 什麼款ㄟ溫柔 後阮日夜攏想你
很久以前 狼主的傳說 如今狼煙再起
很久以前 狼主的傳說 如今狼煙再起
啊 追 追 追
追著你ㄟ心 追著你ㄟ人 追著你ㄟ情 追著你ㄟ無講理
啊 煩 煩 煩 煩過這世人 心肝如蔥蔥 找無酒來澆
嚥氣啦 麥擱那麼大聲對我說話
啊 亂 亂 亂 女人ㄟ心 豆腐做ㄟ 為你破碎 任由針底劃