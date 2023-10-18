《逃避雖可恥但有用》歌詞｜蘇麗珊 (Cecilia So)新歌歌詞+MV首播曝光
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逃避雖可恥但有用歌詞｜蘇麗珊 (Cecilia So)《逃避雖可恥但有用》於2023-10-17推出新歌MV，東方新地整合了蘇麗珊 (Cecilia So)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
蘇麗珊 (Cecilia So)《逃避雖可恥但有用》 | 目錄
蘇麗珊 (Cecilia So)《逃避雖可恥但有用》｜新歌試聽
蘇麗珊 (Cecilia So)《逃避雖可恥但有用》｜製作
作曲：蘇麗珊
作詞：甄敏延
編曲：溫翰文
監製：周錫漢
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蘇麗珊 (Cecilia So)《逃避雖可恥但有用》｜歌詞
迫我面對 情緒崩壞時或會心虛
自卑心理有時總佔據 沒法梳理煩惱結聚
迫我面對 何以總不會贈我清水
在紛擾世界無可撤退 受猛風也淋過雨水 混亂暫時沒定案 怎麼裝作豁然開朗
欲言又卻偏不能名狀 拉扯的對抗 逃到我的黑洞 不想交際不要碰
視野很朦 成長太累肩膊痛
無盡的冷笑熱諷 沒法裝聾 有時很挫敗因說中 逃到我的黑洞 喘息一下想放縱
讓我逃跑 逃不過但仍有用
佇立原地不志窮 未怕將脆弱示眾 迫我面對 如笑得不夠未會嘉許
在擠擁世界無可撤退 換晚裝照行過廢墟 混亂後還沒定案 哪須裝作豁然開朗
沒完沒了 把噪音關掉 懶再去追趕 逃到我的黑洞 不想交際不要碰
視野很朦 成長太累肩膊痛
無盡的冷笑熱諷 沒法裝聾 有時很挫敗因說中 逃到我的黑洞 喘息一下想放縱
讓我逃跑 逃不過但仍有用
學會怎溫柔從容 逃離將壓力吹送 如你也都相同 喘息一下想放縱
面帶從容 逃出壓力不覺重
圖片來源：專輯封面