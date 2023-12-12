《各自的月亮》歌詞｜袁小葳新歌歌詞+MV首播曝光
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各自的月亮歌詞｜袁小葳《各自的月亮》於2023-11-08推出新歌MV，東方新地整合了袁小葳新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
袁小葳《各自的月亮》 | 目錄
袁小葳《各自的月亮》｜歌詞
歌手：袁小葳
作
曾不管雨多大 都期待晚霞
你一句情話 就能惹紅臉頰
內心未曾複染不知世間嘈雜
與你漫步黃昏下 天黑都不怕
不管風多大 你總說給我個家
可誓言總時而真時而太假
後來才明白 計畫趕不上變化
你也有自己的路要走啊
我們有各自的月亮 憧憬不同的遠方
那句來日方長 代替了別來無恙
曾一起看過相同的日落潮漲
最後卻要面對自己的風浪
我們有各自的月亮 心懷最初的理想
最無憂的時光 彼此都深刻心上
故事不短不長 相逢當夢一場
醒來後便是一個人的天亮
不管風多大 你總說給我個家
可誓言總時而真時而太假
後來才明白 計畫趕不上變化
你也有自己的路要走啊
我們有各自的月亮 憧憬不同的遠方
那句來日方長 代替了別來無恙
曾一起看過相同的日落潮漲
最後卻要面對自己的風浪
我們有各自的月亮 心懷最初的理想
最無憂的時光 彼此都深刻心上
故事不短不長 相逢當夢一場
醒來後便是一個人的天亮
我們有各自的月亮 憧憬不同的遠方
那句來日方長 代替了別來無恙
曾一起看過相同的日落潮漲
最後卻要面對自己的風浪
我們有各自的月亮 心懷最初的理想
最無憂的時光 彼此都深刻心上
故事不短不長 相逢當夢一場
醒來後便是一個人的天亮