《同途》歌詞｜許廷鏗 (Alfred Hui)新歌歌詞+MV首播曝光
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同途歌詞｜許廷鏗 (Alfred Hui)《同途》於2023-12-25推出新歌MV，東方新地整合了許廷鏗 (Alfred Hui)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
許廷鏗 (Alfred Hui)《同途》 | 目錄
許廷鏗 (Alfred Hui)《同途》｜歌詞
行人途人 經過路過
平行時空搜尋
你我結識過 多麽慶幸
閒人庸人 都算認真
埋頭勤功不僥倖
徒勞但也可充當教訓
同途遇上的至親
關心我 做我護蔭
靜靜洞察人生
軌跡太遠卻又行近
同渡過起落 痛苦與受挫
平復著內傷 想起那些 不堪經過
方知我 承受過風浪
還是可渡過
風沙中吹過的
並未知福與禍
成長中爭扎過
若擔心一個人 來想起我
無謂再多 區與分
光景裡亦見盡暗
尚有這餘溫
多得你肯送贈
同遇上失落
創傷與受挫
平復著內傷
想起那些 不測經過
方知我 難受與失望
還是可渡過
風沙中吹過的
並未知福與禍
如若承受太多
仍可找找我
還未有結果 願能笑著過
還是有希望 怕失去自我
平復著內心 心底痛楚
不堪的我 傷得太多
亦算收獲 遺憾的後果
經過這一課 不算是無謂
難捱但也可祝福你我
若想起一個人
難得選中我
仍能同行 都有共振
明瞭成功非僥倖
同尋覓那光景的腳印