《平庸之鬼》歌詞｜許廷鏗 (Alfred Hui)新歌歌詞+MV首播曝光
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平庸之鬼歌詞｜許廷鏗 (Alfred Hui)《平庸之鬼》於2023-12-25推出新歌MV，東方新地整合了許廷鏗 (Alfred Hui)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
許廷鏗 (Alfred Hui)《平庸之鬼》 | 目錄
許廷鏗 (Alfred Hui)《平庸之鬼》｜歌詞
監制：于逸堯
任命運 被擺布
當天國 已陷落 像噩耗
黑魔法 的恐怖
在末世
哪個已尊稱上帝
哪個化身了魔鬼
哪個禱告葬身爛泥
哪個避世
叫勇氣 與智慧 變做忌諱
你已經 心有鬼 軀殼思想都已枯萎
化身
浮塵皆無存在意義
浮城堆成糜爛與詩
平庸生來醜惡怎麼太詭異
羊群般在盲目對峙
唯求生存埋沒真摯
平庸之人冷看怎麼不制止
當醒覺 像是 一種束縛
更邪惡 正如你在照舊吃喝
我發覺 你頭殼 有成對長刺角
最變態 試問你 有誰發落
當知覺 軟弱到
退步當是進步也許也是惡
拜跪了 也就信奉了一套絕學
叫做是 躺平哲學
浮塵皆無存在意義
浮城堆成糜爛與詩
平庸生來醜惡怎麼太詭異
羊群般在盲目對峙
唯求生存埋沒真摯
平庸之人冷看怎麼不制止
如若你敢與自己的心對話
才驚詫 邪惡嗎
浮塵般人麻木太易
浮城中人如像喪屍
平庸生來醜惡偏偏最詭異
人人本來形狀有異
明明生存純屬真摯
平庸之人我會只想給你知
冒著霧 在半途
多少個 已扮睡 未上路
轉身看 找不到