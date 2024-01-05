《沒有關係的那種關係》歌詞｜許淨淳新歌歌詞+MV首播曝光
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沒有關係的那種關係歌詞｜許淨淳《沒有關係的那種關係》於2023-12-08推出新歌MV，東方新地整合了許淨淳新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
許淨淳《沒有關係的那種關係》 | 目錄
許淨淳《沒有關係的那種關係》｜歌詞
雙手緊握氣球 怎麼卻一顆顆墜落
也許該鬆手 你說
總把台詞準備中 見了面卻說不出口
最後是背對背走著
一次又一次轉身之後
把遺憾揉成雲朵 拋向天空中
雨水滴滴掉落
逐漸模糊的雙眸 看著你身影
消失在雨中
我們是 真的沒有關係的那種關係
真的不用要緊的那種要緊
若無似有
怎麼會 明明是
真的不要在意卻一直在意
說好不再想起卻不斷想起
這迷霧 我找不到出口
把遺憾揉成雲朵 拋向天空中
雨水滴滴掉落
逐漸模糊的雙眸 看著你身影
消失在雨中
我們是 真的沒有關係的那種關係
真的不用要緊的那種要緊
若無似有
怎麼會 明明是
真的不要在意卻一直在意
說好不再想起卻不斷想起
這迷霧 我找不到出口
回不去的回憶
過不去的過去
放不下的放棄
打不開的開心
如何面對最真實的情緒
我們是 真的沒有關係的那種關係
真的不用要緊的那種要緊
若無似有
怎麼會 明明是
真的不要在意卻一直在意
說好不再想起卻不斷想起
我試著找出口