《偷東西的女孩》歌詞｜許靖韻新歌歌詞+MV首播曝光
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偷東西的女孩歌詞｜許靖韻《偷東西的女孩》於2023-10-02推出新歌MV，東方新地整合了許靖韻新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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許靖韻《偷東西的女孩》｜歌詞
曲：徐浩
詞：林若寧
編：徐浩/黃兆銘
監：徐浩 如果你要問我他的身份
怎麼答你 如今怎麼解答也乞你憎
曾經對你十倍認真 雪一般潔白的聖人
今天竟變壞人人人痛恨 自願將黑洞親手挖深 我做不專一可惡女生
有心 而變心 難逃戀愛罪行
密切地防範驚你會犯禁 忠心的我竟和誰親近
更有罪惡感只因這羞恥的勇敢 偷東西的我想再解釋誰願知
自問極度矇混不知道做了甚麼事
得到了世一 然後選擇二
膽敢背叛你都算瘋子
一早都知道這個結果能預知
做壞事或傻事都一般相似
如今飾演騙子 才知真的控制不已
也許彼此互換一個位置 能否准許你也犯錯一次 羨幕給辜負專一女生 最值得身邊觀眾痛心
有心 才發生 如何譴責命運
沒有別人用槍要我被吻 不應該怪他前來挑釁
我也未了解新歡哪裡比起你吸引
偷東西的我想再解釋誰願知
自問極度矇混不知道做了甚麼事 得到了世一 然後選擇二
膽敢背叛你都算瘋子
一早都知道這個結果能預知
做壞事或傻事都一般相似
如今飾演騙子 才知真的控制不已
也許彼此互換一個位置 誰經得起這種心理測試 不解釋不答辯可接受所有罪責任你處置 偷東西的我想再解釋誰願知
自問特別難受假使你做了這些事
不敢再探討承諾的定義 只因背著你犯錯一次
很清楚知道這個結果誰自私
事後未被原諒都迫不得已
殘忍的講你知 誠懇之中也有根刺
自己飾演這崩壞女子 恕我自己未能赦免一次
圖片來源：專輯封面