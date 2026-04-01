無疾而終 MV｜詹天文Windy新歌歌詞+MV首播曝光
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詹天文Windy 《無疾而終》於今日4月22日推出新歌MV，東方新地整合了詹天文Windy新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
詹天文Windy新歌《無疾而終》目錄
無疾而終 MV｜製作
無疾而終 MV｜歌詞
無疾而終 MV｜MV連結
無疾而終 MV｜製作
|曲：Lesta Cheng / BC / 曾家瑋
|詞：林若寜
|編：黃兆銘
|監：舒文 @ Zoo Music
無疾而終 MV｜歌詞
我哪方面有問題 不敢太快樂
是渴望離我曾經相當近才會絕望
是待人太着緊之過 令到我更加不安
與每一個亦是泡湯
無疾告終太殘忍 為什麼嘔心瀝血依然抱不穩
有幾多次 一開始最在乎 一結束無緣無故痛恨
問極也沒原因 只知道結果 是個突發的不幸
相愛這成功率低得很 誰膽敢太早興奮
次次都事與願違 不敢再過問
自責或投訴能否扭得轉憐愛與憎恨
自問還欠甚麼所以難逃有意外發生
投懷送抱亦變得拘謹
無疾告終太殘忍 為什麼嘔心瀝血依然抱不穩
有幾多次 一開始最在乎 一結束無緣無故痛恨
問極也沒原因 只知道結果是個突發的不幸
相愛這成功率低得很 誰膽敢太興奮
努力能賺取感情分
只不過相戀 純粹幸運成份
無疾告終太殘忍 做什麼方可將我感情抱得穩
我早知道 一開始太動人 一瞬間成為人生缺陷
又掠過在唇邊的一吻 又見證與幸福這麼接近
感覺似流水永遠都捉不緊 流水沾濕了我身
水花只化為烙印
Song
訂閱Channel: 詹天文Windy
圖片來源：Youtube@詹天文Windy資料或影片來源：Youtube@詹天文Windy