《成婚破浪》歌詞｜謝安琪新歌歌詞+MV首播曝光
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成婚破浪歌詞｜謝安琪《成婚破浪》於2023-08-19推出新歌MV，東方新地整合了謝安琪新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
謝安琪《成婚破浪》 | 目錄
謝安琪《成婚破浪》｜新歌試聽
謝安琪《成婚破浪》｜製作
作曲：張繼聰
作詞：小克
編曲：王雙駿
監製：王雙駿
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謝安琪《成婚破浪》｜歌詞
沒法再 轟烈
不需再往後看
輕舟已過煙花港
讓細水 開路
手牽手遠征一趟 還看現代情感 多少案例 會令信心下降
仍堅信可 逾越地老 突破天荒 未怕漆黑中遠航
就算天真的嚮往
無懼一生一世 多少風雨
迷霧如停滯 鑽石散金光
即使偶爾遇上 滔天的巨浪
閉眼睛記起那天初相見
提示努力珍惜這過往 互説句 感謝
好比鏡裡互看
方舟中興建學堂
漸看懂 生命
終點改作起點看 還看現代情感 多少案例 會令信心下降
仍堅信可 逾越地老 突破天荒 未怕漆黑中遠航
就算天真的嚮往
無懼一生一世 多少風雨
迷霧如停滯 鑽石散金光
即使偶爾遇上 滔天的巨浪
閉眼睛記起那天初相見
提示努力珍惜這過往 航道裡 根本想要有光便有光
但愛於雙方 如何維繫到泊岸
望海鳥一雙飛過
大概這種傻勁 神聖得感染 星光 未怕漆黑中遠航
同成長終得茁壯
無懼今生今世 多少風雨
情義和名份 繼續散金光
即使會有萬個 滔天的巨浪
閉眼睛記起每一生相見
同步兌現出天清氣朗
圖片來源：專輯封面