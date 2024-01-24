《填詞魂》歌詞｜謝雅兒 (Nga Yi Tse)新歌歌詞+MV首播曝光
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填詞魂歌詞｜謝雅兒 (Nga Yi Tse)《填詞魂》於2024-01-13推出新歌MV，東方新地整合了謝雅兒 (Nga Yi Tse)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
謝雅兒 (Nga Yi Tse)《填詞魂》 | 目錄
謝雅兒 (Nga Yi Tse)《填詞魂》｜歌詞
想起班房黑板那背影
有支粉筆火箭無人認領
無需燈光與佈景
當天你我放肆做夢 靠熱情
得不得到掌聲還是盡興
曾真心喜愛不遺餘力
誰叫我太執拗或好勝
最後沉迷到錯過風景
難得我耗光一世努力才放棄
曾花過力氣不過未令人銘記
夢碎不需透過萬人集氣
慢慢轉身別離
能爽快結束需要豁達和勇氣
誰保證熱血可兌換動人結尾
白費幾多感情白費幾多志氣
就怪當初你我太入戲
風聲蕭蕭穿梭到海邊
顫抖海鷗飛走 難重遇見
曇花於都市擱淺
色彩悄悄褪去 像夢見從前
筆尖通宵表演埋藏伏線
還天天跟你瘋狂磨練
迷信我有天賦被看見
努力成就我最暖一天
難得我耗光一世努力才放棄
曾花過力氣不過未令人銘記
夢碎不需透過萬人集氣
慢慢轉身別離
能爽快結束需要豁達和勇氣
誰保證熱血可兌換動人結尾
白費幾多感情白費幾多志氣
就怪當初你我太入戲
情歌有我的失意信念和過錯
誰都跌入某些騙局換來重挫
就算傷心也算盡情活過
夢幻記憶混和
曾經有你的執拗故事才有我
成功太熱血小挫敗沒人說破
集結幾多支持 任你怎麼禁播
夢裡當天我有快樂過