從你我成為我們 MV｜趙浚承新歌歌詞+MV首播曝光
趙浚承 – 從你我成為我們 4K於今日10月27日推出新歌MV，東方新地整合了趙浚承新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
|曲：劉佳 王東晨
|詞：曰云
|編：于韵非
|監：劉佳, 江暉
同度年月然後沉澱出 一份愛情
來努力記住你在意的 每樣事情
如你愉快願我別掃興 如出錯便招認
若太笨了願你提提我 用心改正
在路途上承諾 為明日同步 曾提出的也會做到
儀式感怎去製造 假使不算太懂 來手牽手去看晴空
談情說愛同諧到老從不簡單
平凡動盪 貧窮疾病 仍不散
學習將一個愛字 成為恆常對白 Say I love you
從你我成為了我們 不簡單
學習變得浪漫好嗎
大聲的跟你說 用下半生去愛著你
I love you
I love you, I love you, I love you
沒華麗詞彙 沒華麗場地 然而早知最愛是你
如果不驚怕太悶 可否跟你約好
從此分享每個晨曦
談情說愛同諧到老從不簡單
平凡動盪 貧窮疾病 仍不散
學習將一個愛字 成為恆常對白 Say I love you
從你我成為了我們 不簡單
學習變得浪漫好嗎
大聲的跟你說 用下半生去愛著你
I love you
談情說愛同諧到老從不簡單
平凡動盪 貧窮疾病 仍不散
學習將一個愛字 成為恆常對白 Say I love you
從你我成為了我們 不簡單
學習變得浪漫好嗎
大聲的跟你說 用下半生去愛著你
I love you
I love you, I love you, I love you
I love you, I love you, I love you
大聲的跟你說 用下半生去愛著你
I love you
Melody OP:
林州市湖乐梵音文化有限公司
Lyrics OP：
