《傲氣長存 [Melting Point Live Recording Version]》歌詞｜逆流新歌歌詞+MV首播曝光
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傲氣長存 [Melting Point Live Recording Version]歌詞｜逆流《傲氣長存 [Melting Point Live Recording Version]》於2023-09-25推出新歌MV，東方新地整合了逆流新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
逆流《傲氣長存 [Melting Point Live Recording Version]》 | 目錄
逆流《傲氣長存 [Melting Point Live Recording Version]》｜新歌試聽
逆流《傲氣長存 [Melting Point Live Recording Version]》｜製作
作曲：LMF
作詞：LMF
編曲：逆流
監製：Chapman So @ Battle Stage / tfvsjs
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逆流《傲氣長存 [Melting Point Live Recording Version]》｜歌詞
Melting Point 就係要你知道要你知道
Melting Point 就係呢種態度呢種態度 講幾句粗口就話教壞你個仔
又唔見我鬧幾鬧就可以改善社會問題
個社會咁多問題 唔輪到我地去控制
頂你個肺 屌撚極你都仲係 唔好懶撚得戚 我駛撚睇你面色
即係話你根本無資格去抨擊
話我地教壞細路其實係你對我哋無認識
屋村幫唱粗口歌 我地就係咁偏激
偏激背後你又有無 啲得著得益
定係覺得我地得得戚戚 講啲野你又唔識
招撚積積 大懶堂係咁寸
將你個有Party在反轉再玩串
唔會屌完就算 睇你幾時玩完 今天起 通通釋放自己
輸得起 其實我哋也置誅不理 嗱 一句到尾 我而家就唔長氣譖氣
由頭到尾嗱嗱嗱就係要屌你
我知道你個台就係咁撚小器
睇吓你又搞出左啲乜撚野音樂風氣
阿乜撚野乜撚野音樂節目創作總監
音樂係要黎聽嘅 唔係比你當係遊戲咁玩
呀邊個邊個邊個邊個邊個蛋散
你要扮 唔該你插著支結他先拎先上台玩
你無嘢好扮 又走去扮日本撚
化撚到鬼五馬六 又搞乜撚人撚搖滾
你無撚用 就正一好似人妖條撚
唔撚同你玩 你既音樂就係咁撚無品 香港就係無音樂 淨係得娛樂
啲偶像一身係蟻 但係啲人又好撚受落
啲水準好撚曳 仲係玩緊翻炒舊作
你唔撚識創作 你就唔好撚咁惡 今天起 通通釋放自己
輸得起 其實我哋也置誅不理 今天起 終於不再自欺
打不死 迎著歲月再創出傳奇 Melting Point 就係要你知道 要你知道
Melting Point 就係呢種態度 呢種態度 Melting Point 就係要你知道 要你知道
Melting Point 就係呢種態度 呢種態度
圖片來源：專輯封面