《喺殘樓度大》歌詞｜逆流, PetPetShawn@摩四青年新歌歌詞+MV首播曝光
逆流, PetPetShawn@摩四青年《喺殘樓度大》 | 目錄
逆流, PetPetShawn@摩四青年《喺殘樓度大》｜歌詞
Mixing/Mastering：Sammy So@Kolor
著住條鬆身牛每邊袋袋兩包叮囑你收好就走
前面有差佬佢行埋嚟
9秒9基隆街過馬路行翻轉頭
黃金賣翻版碟成間鋪放滿曬封面要邊隻先Mark低個Number
你攞住張紙仔等師傅用燒碟機複製連交收等半個鐘頭
頭兩份兼職我學到嘅分分鐘比你打十幾年工仲要多
幾百呎舊唐樓六個人一間房五點鐘排住隊等緊廁所
又到咗歲晚
氣溫又低番
全身都 包住被 貼住牆 好似座冰山
樓梯間寫滿咗警告嘅字眼佢門外面一大堆清單
樓上係雞竇
樓梯口轉角位反映出粉紅嘅霓虹燈
窮人被篩走
大城市靠雙手討生活每日玩困獸鬥
持續往低走
大熱天將風扇貼住頭將熱浪驅走
佳寶啲假酒
剌口 衰過鐵打酒 渣斗
Kit Lo：(滿佈你我記憶)
老竇話盲精啞毒跛招積
孤兒暗啞底
攣毛蠱惑鹹濕四眼龜
軟飯青面仔
男極圈要嚟攝係檯底
張優惠卷要留翻低
夜生活匿入廁所睇
睇完跟番次序排番位
Kit Lo：(滿佈你我足跡)
將福字貼
開運風車擺喺床邊
冇保時捷
得堆單車擺喺外面
風筒用鐵
學生街口廿蚊洗剪
簡單直接
衣食住行全部睇錢
Kit Lo：(滿佈你我足跡)
𡃁仔我介紹你識
兩嚿水大把嘢拎
買福袋抵過派息
大減價大把利益
價格夠公道
5蚊舊Coco
二手攤老闆佢長相夠粗豪
食環狗粗暴
業主同陀地都處理緊各自嘅租務
北河街市政有異味
行入去秋田館話比個折你
有人喺西九龍跌死
專家話果啲網唔係For接你
轉天氣鴨寮街冇乜地攤
幾條嘢買到鞋買到件衫
97年Game Boy用四粒電玩
跌爆個搖搖搵膠紙痴番
老師話邊個冇電腦嘅舉手
舉完手第二朝冇埋張凳
有一晚番屋企財物被捲走
第一次擔心到幾晚冇訓
合益泰行落去公和荳品
大南街收電器搵南亞人
嗌碗面送幾條粉
保濟丸家庭醫生
老竇話盲精啞毒跛招積
孤兒暗啞底
攣毛蠱惑鹹濕四眼龜
軟飯青面仔
男極圈要嚟攝係檯底
張優惠卷要留翻低
夜生活匿入廁所睇
睇完跟翻次序排翻位
Kit Lo：沈溺繁華 Shawn：（將福字貼）
Kit Lo：促使世界轉化 Shawn：（冇保時捷）
Kit Lo：歷史何價 Shawn：（風筒用鐵）
Kit Lo：只懂破壞清拆 Shawn：（簡單直接）
Kit Lo：這是我家 Shawn：（你覺得點）
Kit Lo：已變頹垣敗瓦 Shawn：（你覺得點）
Kit Lo：城市滿佈瘡疤
Kit Lo：
將福字貼
冇保時捷
風筒用鐵
簡單直接
衣食住行全部睇錢
Shawn ：
（時代正更替 以沒法估計 新一章新一天會有新趨勢 ）
四字真言掛喺口邊 開口埋口都係講錢
（擦掉舊痕跡 那老掉舊回憶 似成長的筆跡）
夾份馬經落去買煙 係呢到大聽完覺得點
合：
歲月不留人
人去樓已空
殘樓對孤影
最終歸塵土
歲月不留人（將福字貼 開運風車擺喺床邊 冇保時捷 得堆單車擺喺外面 風筒用鐵）
人去樓已空（學生街口廿蚊洗剪 簡單直接 衣食住行全部睇錢）
殘樓對孤影（四字真言掛喺口邊 開口埋口都係講錢）
最終歸塵土（夾份馬經落去買煙 係呢到大 聽完覺得點）