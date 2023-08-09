《吃掉悲傷》歌詞｜鄭秀文新歌歌詞+MV首播曝光
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吃掉悲傷歌詞｜鄭秀文《吃掉悲傷》於2023-07-14推出新歌MV，東方新地整合了鄭秀文新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
鄭秀文《吃掉悲傷》 | 目錄
鄭秀文《吃掉悲傷》｜新歌試聽
鄭秀文《吃掉悲傷》｜製作
作曲：Edmond Tsang
作詞：王樂儀
編曲：謝國維 / Allan Lau
監製：蔡德才@人山人海 / 謝國維
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鄭秀文《吃掉悲傷》｜歌詞
盡力換來風景都會遺失
掙扎後 我會碎 怎解釋世上公允
就算傷患纍纍 習慣強忍
拭乾眼淚 絕地求生
練習到自豪 天竟敢教訓 我吞過一千種悲傷 和一千種破損
沒預料像微塵兜轉
時間可以成咒語
命運怎可以隨我意願
但我不甘終點沒有月圓
嚐盡了艱苦之後未能解脫
當一切渴望流過我
當一切憤怒無端會聚成暴雪 就用未來追討一個原因
消化後 撐過去 多奢想結局吸引
就算安慰同情 沒法強忍
刻苦老練 為了重生
明明昂然勤勞活過 誰要受罰 我吞過一千種悲傷 和一千種破損
沒預料像微塵兜轉
時間可以成咒語
命運怎可以隨我意願
但我不甘傷口沒法復原
嚐盡了艱苦之後未能解脫
當沮喪會讓全世界換成絕處 我知道希望太淺 更知道生命太深
存在仍比悲傷更重要
呼吸到接受我至少堅忍至此 要吞過一千種悲傷 才知心不會穿
絕望慢慢就能超脫
時間怎會成咒語
命運裡邊不管走到氣喘
讓我躺於漆黑直至復原
誰料到哀哭之後煉成堅決
悲傷也吃掉才發覺
可滋養氣力來給我愈捱愈遠
圖片來源：專輯封面