《唱到痛的情歌》歌詞｜關心妍 (Jade Kwan)新歌歌詞+MV首播曝光
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唱到痛的情歌歌詞｜關心妍 (Jade Kwan)《唱到痛的情歌》於2024-01-13推出新歌MV，東方新地整合了關心妍 (Jade Kwan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
關心妍 (Jade Kwan)《唱到痛的情歌》 | 目錄
關心妍 (Jade Kwan)《唱到痛的情歌》｜歌詞
好想就這樣陪著你啊 彼此互相取暖
走過這條吹風的路口 揮手已成習慣
渴望著平凡 卻走散 眼神裡的朦朧感
你的晚安 我的不安
害怕熱情退化成冰冷 總是獨自療傷
心中最柔暖的那一塊 留給當初時光
天氣已變冷夜變長 你外套裡的晴朗
故事翻湧 好難忘
回憶輕聲哼著 唱到痛的情歌
想念不停飄落 一片一片訴說著捨不得
想你的時候透過皮膚 一路風景多刺骨
你的眼眸全都是我 是我
害怕熱情退化成冰冷 總是獨自療傷
心中最柔暖的那一塊 留給當初時光
天氣已變冷夜變長 你外套裡的晴朗
故事翻湧好難忘
回憶輕聲哼著 唱到痛的情歌
想念不停飄落 一片一片訴說著捨不得
想你的時候透過皮膚 一路風景多刺骨
你的眼眸全都是我 是我
Dalalala wowuwo
幸福的列車走後
失神在站台角落
總是握不緊的夢 也是成長
回憶消聲附和
唱爛俗的情歌
想念放肆揮霍
一片一片藏心底的雲朵
當時牽著手日出日落
不管風雨多麼洶湧
我都記得你多少次 吻我