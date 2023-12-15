《展信快樂》歌詞｜關心妍 (Jade Kwan)新歌歌詞+MV首播曝光
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展信快樂歌詞｜關心妍 (Jade Kwan)《展信快樂》於2023-12-14推出新歌MV，東方新地整合了關心妍 (Jade Kwan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
關心妍 (Jade Kwan)《展信快樂》 | 目錄
關心妍 (Jade Kwan)《展信快樂》｜歌詞
來信我都逐句看過
無需再問近況如何
你說你在祈禱幸福
應驗時卻好想躲
也許昨日有些風波
殘留體內未平定過
爬出廢墟倖存的你
餘震在夜裡發作
該被原諒的都原諒了
只差你相信愛其實來過
當時困在大雨滂沱
沖淡門外的線索
那條河差點將你吞沒
也恰如其分送你到這
像自己邀自己做客
先別急著拒絕快樂
盡心澆花養貓餵狗
能給的都不吝嗇
為何輪到你張開手
卻不敢欣然接受
該被原諒的都原諒了
只差你相信愛其實來過
當時困在大雨滂沱
沖淡門外的線索
那條河差點將你吞沒
也恰如其分送你到這
像自己邀自己做客
先別急著拒絕 快樂
該被承認的都承認了
只差你相信愛不止經過
拼湊好靈魂的輪廓
不正為擁抱什麼
看兩種孤單鑽木取火
看你是你或許也是我
借火光拆信件的人
我希望你擁有快樂