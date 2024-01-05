《能幸福就好》歌詞｜關智斌 (Kenny Kwan)新歌歌詞+MV首播曝光
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能幸福就好歌詞｜關智斌 (Kenny Kwan)《能幸福就好》於2023-12-30推出新歌MV，東方新地整合了關智斌 (Kenny Kwan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
關智斌 (Kenny Kwan)《能幸福就好》 | 目錄
關智斌 (Kenny Kwan)《能幸福就好》｜歌詞
我們約好不再為對方等
保存些美好但關係調整
我還留著你的專屬鈴聲
換成好朋友名份
你的新戀情可知你怕冷
祈求他不捨得讓你心疼
想聊就給我電話別獨撐
念在老朋友情份
四季的腳步 從不曾停住 嗚
翻轉著屏幕 溫暖到零度 嗚
想你到投入 清晨或遲暮 嗚
不算辛苦
我猜回憶是彼此給的最好的禮物
還能擁抱 我無權煩惱
還能依靠 一樣能到老
我們都知道 愛我並非你最想要
不吵鬧 不苦笑
你幸福就好
你紋在我臉頰的一個吻
等於閉上我說愛你的唇
我沒附和卻不得不否認
這是我們的緣份
無論我腳步 在何處停駐 嗚
仍頻頻回顧 有你的國度 嗚
像挺直的樹 遠遠地守護 嗚
我很清楚
微笑感謝是我能給的最後的禮物
還能擁抱 我無權煩惱
還能依靠 一樣能到老
我們都知道 愛我並非你最想要
不吵鬧 不苦笑
你幸福就好
喔 儘管笑我笨 喔 我絕不轉身
喔 這點殘忍 我還能忍 誰教你是我愛的人
還能擁抱 憑什麼煩惱
還能依靠 陪你直到老
掉頭走掉 這點恐怕我做不到
不吵鬧 不苦笑
你能幸福就好
對我已經夠好