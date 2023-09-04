《等十三月》歌詞｜陈小满新歌歌詞+MV首播曝光
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等十三月歌詞｜陈小满《等十三月》於2023-08-02推出新歌MV，東方新地整合了陈小满新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陈小满《等十三月》 | 目錄
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陈小满《等十三月》｜歌詞
作詞:廢柴詩人
作曲:楊郡安
編曲:筱明 熱烈的感覺 定格在昨天
兩個人越遠 慢慢不了解
才會不自覺 將溝通 變成了爭辯
那瞬間我們 隔著一個世界 回憶寫成卷 被我翻了好幾遍
讓我沒咖啡 也能失眠一夜
想重來一遍 讓我去修正 錯誤的細節 我在等十三月
等到二十五點
等到陽光照亮 整個黑夜
等第六十一分 你就笑著回來我身邊 我在等十三月
等第五個季節
等一場大雪 能落進夏天
等下個轉角 能再見你一面 回憶寫成卷 被我翻了好幾遍
讓我沒咖啡 也能失眠一夜
想重來一遍 讓我去修正 錯誤的細節 我在等十三月
等到二十五點
等到陽光照亮 整個黑夜
等第六十一分 你就笑著回來我身邊 我在等十三月
等第五個季節
等一場大雪 能落進夏天
等下個轉角 能再見你一面 我在等十三月
等到二十五點
等到陽光照亮 整個黑夜
等到六十一分 你就笑著回來我身邊 我在等十三月
等第五個季節
等一場大雪 能落進夏天
等下個轉角 能再見你一面
圖片來源：專輯封面