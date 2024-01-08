《21》歌詞｜陳佩賢 (Jesslyn)新歌歌詞+MV首播曝光
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21歌詞｜陳佩賢 (Jesslyn)《21》於2023-12-20推出新歌MV，東方新地整合了陳佩賢 (Jesslyn)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳佩賢 (Jesslyn)《21》 | 目錄
陳佩賢 (Jesslyn)《21》｜歌詞
Before I’m 21 平淡也很迷惘
以為有些事情都會隨著長大而被遺忘
但卻不斷擴散
When I was 21 開始學會坦然
面對隨時隨地都在變遷的世界和眼光
我都決定不管
尖銳的聲音無法驅散
勸自己要懂得堅強把所有傾翻 這不過是短暫
不斷往上攀 ah~~
直到我站在最頂端 看見夜晚有多麼燦爛
不斷往前盼 ah~~
無論是走到哪一方 我依然還是那副模樣
勇敢的笨蛋
When I was 21 開始學會坦然
面對隨時隨地都在變遷的世界和眼光
我都決定不管
尖銳的聲音無法驅散
勸自己要懂得堅強把所有傾翻 這不過是短暫
不斷往上攀 ah~~
直到我站在最頂端 看見夜晚有多麼燦爛
不斷往前盼 ah~~
無論是走到哪一方 我依然還是那副模樣
勇敢的笨蛋
Wu ~ Wu ~ Wu ~ Wu ~
When I was 21 對世界很坦然
以為有些事情都會漸漸遺忘
When I was 21 對自己很坦然
繼續勇敢當個笨蛋
不斷往前盼 ah~~
無論是走到哪一方 我依然還是那副模樣
Always twenty one