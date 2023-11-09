《之後的一天》歌詞｜陳健安新歌歌詞+MV首播曝光
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之後的一天歌詞｜陳健安《之後的一天》於2023-11-07推出新歌MV，東方新地整合了陳健安新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳健安《之後的一天》 | 目錄
陳健安《之後的一天》｜歌詞
有金光 散落我臉上
緩緩撐起身 這日欠方向
說起要上班 我大概抱恙
悠然 察覺 今天 變漫長
街中 幼童正叫嚷
朦朧的勾起 往日那歡暢
記起某首歌 跟某個偶像
原來 逐步 建構 人的修養
浮在世上 看風景 也在看心境
一個人 通處散步 找見證
兜遠路 迷途𥚃 尋回記性
夏季的風刮去煩惱
人終於會有種清勁
吹一吹 我們一身輕
至知這世界 根本 反映了我心性
於扭曲世代 忘懷自我望向天
發現心的對應
聽山水那份恬靜
都不須 秒秒有反應
思考間 我共我對望
誠然的缺陷 更令我清朗
快乾的雨水 與任性碰撞
徬徨 洩氣 不安 會淡忘
海邊有船泊了岸
才明解渴望 抱着我不放
最終轉個身 可以四處盪
迎來 自在 每秒 才不需要 定案
浮在世上 看風景 也在看心境
一個人 通處散步 找見證
兜遠路 迷途𥚃 尋回記性
夏季的風刮去煩惱
人終於會有種清勁
吹一吹 我們一身輕
至知這世界 根本 反映了我心性
於虛假世代 忘懷自我望向天
發現心的對應
就別問太多之後
亦別受困於苦澀𥚃念舊
自責得 不看見 滿路是出口
抬頭望鳥飛越時候
照見了幾多瑣碎 擔憂
知世事 沒法子倒流
唯獨要勇往出走
如像鏡內 看風景 擦亮了心境
一個人 找到故事 可塑性
兜遠路 迷途𥚃 無人答應
但我聲音我會聆聽
人終於會有種清勁
天黑黑 看著小星星
看通這世界 根本 反映了我心性
於喧嘩世代 忘懷自我極渺小
放大心的對應
Hooo…woooo…
花一天我與我避靜