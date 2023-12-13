《愛的一種練習》歌詞｜陳健安新歌歌詞+MV首播曝光
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愛的一種練習歌詞｜陳健安《愛的一種練習》於2023-12-11推出新歌MV，東方新地整合了陳健安新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳健安《愛的一種練習》 | 目錄
陳健安《愛的一種練習》｜歌詞
我要出生了 快要出生了
有顆心將會跳
穿過半空的小旅店
看到轉世的奧妙
我要挑選了 快要找到了
是妳多麼喜愛笑
想 與妳與他一起拍照
這次妳會明我 需要
用我一生與妳結伴練習
學會相依靠也要學獨立
在你的擁抱裡把我建立
無負妳悉心煮好的晚餐
換個身份看妳也在學習
就算已把青春消耗 仍必須釋出空格
同渡世間方知 愛有 無數 方法
我看多一次 再看多一次
我始終想試試
天際處我終於決志
跳進妳倆的故事
越過小溪澗 撞進小風眼
降生於這刻這晚
等 再過半載一起冀盼
盼與妳看塵世 荒誕
用我一生與妳結伴練習
學會相依靠也要學獨立
在你的擁抱裡把我建立
無負妳悉心遮擋風雨翻
換個身份看妳也在學習
就算已把青春消耗 仍必須釋出空格
同渡世間方知 愛有 無數 方法
如來回翻筋斗 倒轉身世
若妳折返 家鄉星際
望我手 會在拼命揮
用我一生與妳結伴練習
做錯幾多也會當是學習
在你的擁抱裡把我建立
明白愛必先懂得相處
才有智慧相愛
所以各自實習
為了這位剛巧經過 纏繞捆綁的稀客
期待我可與妳 愛到 無法 分隔
期待我可與妳 愛到 找到 解答