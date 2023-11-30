《社交恐懼癌》歌詞｜陳奕迅 (Eason Chan)新歌歌詞+MV首播曝光
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社交恐懼癌歌詞｜陳奕迅 (Eason Chan)《社交恐懼癌》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了陳奕迅 (Eason Chan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳奕迅 (Eason Chan)《社交恐懼癌》 | 目錄
陳奕迅 (Eason Chan)《社交恐懼癌》｜歌詞
我承認我有時候看起來好嚴肅
低著頭吃著我的食物
不要遞我眼神試圖邀請我加入
我好害怕我表達不清楚
時事有多精彩
都明白 都在我腦海
誰和誰又分開
誰先沒有了愛
好想誇誇其談
朋友五湖四海
交談著被人崇拜
沒有語病錯誤
有了得道高人覺悟
好人覺得我壞
壞人覺得我怪
自我確診才明白
因為我得了社交恐懼癌
為何你們笑的時候我笑不出來
我為何還要給個交代
孤獨坐在角落但我已盡量氣派
即使沒有半個人看出來
時事有多精彩
都明白 都在我腦海
誰和誰又分開
誰先沒有了愛
好想誇誇其談
朋友五湖四海
交談著被人崇拜
沒有語病錯誤
有了得道高人覺悟
好人覺得我壞
壞人覺得我怪
自我確診才明白
這社交恐懼癌 是腦海爆炸的 high
ba ba ba la ba ba
ba ba ba la ba ba
當我伸出手想給自己超越
忽然之間才發現
我原來並沒有很想 要解決
好不想誇誇其談
朋友別五湖四海
交談著沒被人崇拜
沒有語病是錯誤
有了得道高人廢覺悟
好人覺得我不壞
壞人覺得我不怪
自我確診才不明白
因為我愛上了社交恐懼癌
(這社交恐懼癌 是腦海爆炸的 high)
人生從來只是需要自在