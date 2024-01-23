《我們 (feat. 李杰明)》歌詞｜陳忻玥, 王艷薇, Sophie Chen新歌歌詞+MV首播曝光

我們 (feat. 李杰明)歌詞｜陳忻玥, 王艷薇, Sophie Chen《我們 (feat. 李杰明)》於2023-12-25推出新歌MV，東方新地整合了陳忻玥, 王艷薇, Sophie Chen新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。