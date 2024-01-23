《我們 (feat. 李杰明)》歌詞｜陳忻玥, 王艷薇, Sophie Chen新歌歌詞+MV首播曝光
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我們 (feat. 李杰明)歌詞｜陳忻玥, 王艷薇, Sophie Chen《我們 (feat. 李杰明)》於2023-12-25推出新歌MV，東方新地整合了陳忻玥, 王艷薇, Sophie Chen新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳忻玥, 王艷薇, Sophie Chen《我們 (feat. 李杰明)》 | 目錄
陳忻玥, 王艷薇, Sophie Chen《我們 (feat. 李杰明)》｜歌詞
想 能無憂無慮的飛翔
能拋開現實的綑綁
張開翅膀 擁抱所有對未知的想像
我們 堅持對自己的頑強
堅定追逐我的夢想
不再徬徨 勇敢活出最單純的想像
我們牽著手 走上蜿蜒崎嶇的小路
穿過了低谷山頂上身旁陽光燦爛
不怕 向前方大步地走
就讓陽光灑落在我的身旁
溫暖了我的心傷
什麼時候 我忘了所有
也忘了自己最初的模樣
當陽光灑落在我們身旁
瞬間我不再迷惘
不再追求 無謂的光榮
用力活出我最美麗的模樣
浪 掀起了過去的篇章
拍響對未來的渴望
打開心房 接受所有對未知的想像
是你 寫下對生命的解答
面對挑戰我的堅強
放聲歌唱 勇敢唱出最單純的想像
我們牽著手 走上蜿蜒崎嶇的小路
穿過了低谷 山頂上身旁陽光燦爛
不怕 向前方大步地走
就讓 陽光灑落在我的身旁
溫暖了我的心傷
什麼時候 我忘了所有
也忘了自己最初的模樣
當 陽光灑落在我們身旁
瞬間我不再迷惘
不再追求 無謂的光榮
用力活出我最美麗的模樣
別再畫地自限因為你感到害怕
車往哪開我都感覺已回到了家
我早就說了吧 你就別囉嗦了吧
你可能必須要有自信就把框架脫了吧
我想要飛得遠 像小鳥自由自在天空飛得去冒險
OK 蝴蝶追著繭 那過去都過去了不如揮別了以前
海 推著我 也背著我往前
就讓陽光灑落在我的身旁
溫暖了我的心傷
什麼時候 我忘了所有
也忘了自己最初的模樣
當陽光灑落在我們身旁
瞬間我不再迷惘
不再追求無謂的光榮
用力活出我最美麗的模樣