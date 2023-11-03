《不只一萬八千個世界》歌詞｜陳慧敏 (Vivian Chan)新歌歌詞+MV首播曝光
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不只一萬八千個世界歌詞｜陳慧敏 (Vivian Chan)《不只一萬八千個世界》於2023-11-01推出新歌MV，東方新地整合了陳慧敏 (Vivian Chan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳慧敏 (Vivian Chan)《不只一萬八千個世界》 | 目錄
陳慧敏 (Vivian Chan)《不只一萬八千個世界》｜歌詞
誰將風光糟蹋
行色匆匆
世界也不顧的踐踏
我有的美好燦爛
誰將思想扼殺
迷信天地有限
受傷的我竟不再害怕
轉身不早不晚
穿梭一尊山峽
呼吸傾身找我萬千種野花
撫摸一彎溪澗
捲起無窮誘惑
然後放聲吶喊
狠狠的拋開他
不要親吻污穢的人
只要觸發所有本能與敏感
花光一生多貪
抓破手裡堅固掌紋
飽覽億次驚世的地震
原來他 他 他 總會封塵
而穹蒼之間更多發生
人無須犧牲一片森林
無私的變笨
穿起鋪張的紗
可嫁給最深奧的藍
可以當最高貴的俠客
只怪有惡意太深
欺騙我無人行近
只怪有他不聽不聞
無視我快樂和性感
愛愈偽善 愛愈自大 揭露後就要罰
我是欲望 背叛命運 無限的世界很近
轉身不早不晚
吹起新的風格
解開衣衫生我萬千朵尾巴
挑選一位稀客
捲起無窮誘惑
明白永久在哪
狠狠的拋開他
不要親吻污穢的人
只要觸發所有本能與敏感
花光一生多貪
抓破手裡堅固掌紋
飽覽億次驚世的地震
原來他 他 他 總會封塵
而靈光一閃自己誕生
人無須廝守一個可能
無私的變笨
穿起鋪張的紗
可嫁給最深奧的藍
可以當最高貴的俠客
前人緩緩歸家
明明靈魂能多貪
泥濘銀河之間
千種變幻
紅塵洋洋灑灑
明明靈魂能多貪
凡人和神之間
憶種潑辣