《一起流浪 feat. 魏如萱》歌詞｜陳昊森 (Edward Chen)新歌歌詞+MV首播曝光
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一起流浪 feat. 魏如萱歌詞｜陳昊森 (Edward Chen)《一起流浪 feat. 魏如萱》於2023-11-09推出新歌MV，東方新地整合了陳昊森 (Edward Chen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳昊森 (Edward Chen)《一起流浪 feat. 魏如萱》 | 目錄
陳昊森 (Edward Chen)《一起流浪 feat. 魏如萱》｜歌詞
多的是你不知道的事
反正也懶得解釋
我還在假笑著堅持
自以為是的樣子
忘了誰先開始 鬆綁猶豫不決的但是
「走吧走吧！一起流浪！」
陪我好嗎 / J’aime être avec toi
多遠的遠方 能追趕月亮
能曬乾憂傷
只要一句話 只要一起的話
我就不怕
一起被風吹傻 一起睡到天亮
明天會怎麼樣 一起不要去想
再遠的遠方 有你在的地方
哪裡都沒差
不再期待完整的救贖
反正日子都重複
我還在假裝不在乎
一直到時間加速
忘了誰先開始 鬆綁猶豫不決的但是
「走吧走吧！一起流浪！」
陪我好嗎 / J’aime être avec toi
多遠的遠方 能追趕月亮
能曬乾憂傷
只要一句話 只要一起的話
我就不怕
一起被風吹傻 一起睡到天亮
明天會怎麼樣 一起不要去想
再遠的遠方 有你在的地方
哪裡都沒差
光穿過手掌 我抱著你呀
無以名狀的愛
愛到月亮再繞回來
多遠的遠方 能追趕月亮
能曬乾憂傷
只要一句話 只要一起的話
我就不怕
一起被風吹傻 一起睡到天亮
明天會怎麼樣 一起不要去想
再遠的遠方 有你在的地方
哪裡都好啊
再遠的遠方 不在他方
或許是家