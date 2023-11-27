《太陽色的獅子》歌詞｜陳昊森 (Edward Chen)新歌歌詞+MV首播曝光
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太陽色的獅子歌詞｜陳昊森 (Edward Chen)《太陽色的獅子》於2023-11-09推出新歌MV，東方新地整合了陳昊森 (Edward Chen)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳昊森 (Edward Chen)《太陽色的獅子》 | 目錄
陳昊森 (Edward Chen)《太陽色的獅子》｜歌詞
翻越考驗 才看見遼闊
綠色草原 有光芒閃爍
追逐了多久 終於 抓住了 要的突破
發亮以後 總伴隨嘲諷
最恨的是 有難過蠢動
像打臉自己 狂言 不活在 旁人眼中
誤會 辯駁 衝撞 掙脫
交互拉扯情緒失控
防備 解鎖 人前 人後
怕我忘了純粹的我
太陽色的那頭獅子為什麼不笑了
一直奔跑那頭獅子為什麼停在一條河
被質疑困住了 累了的心 裂成了殼
太陽色的那頭獅子只想當創造者
一直勇敢那頭獅子是倚賴妳的認可
謝謝妳肯等我征服軟弱
跌落絕境又復活
不安纏身 就莫名激動
認定沒人 懂我的疼痛
留擔心的妳 默然 但雙眼 秋雨迷濛
誤會 辯駁 衝撞 掙脫
交互拉扯情緒失控
防備 解鎖 人前 人後
怕我忘了純粹的我
太陽色的那頭獅子為什麼不笑了
一直奔跑那頭獅子為什麼停在一條河
被質疑困住了 累了的心 裂成了殼
太陽色的那頭獅子只想當創造者
一直勇敢那頭獅子是倚賴妳的認可
謝謝妳肯等我征服軟弱
跌落絕境又復活
太陽色的那頭獅子為什麼不笑了
一直奔跑那頭獅子為什麼停在一條河
被質疑困住了 累了的心 裂成了殼
太陽色的那頭獅子只想當創造者
一直勇敢那頭獅子是倚賴妳的認可
謝謝妳肯等我征服軟弱
跌落絕境又復活