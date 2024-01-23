《Little Love》歌詞｜陳明憙 (Jocelyn Chan)新歌歌詞+MV首播曝光
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Little Love歌詞｜陳明憙 (Jocelyn Chan)《Little Love》於2024-01-11推出新歌MV，東方新地整合了陳明憙 (Jocelyn Chan)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
陳明憙 (Jocelyn Chan)《Little Love》 | 目錄
陳明憙 (Jocelyn Chan)《Little Love》｜歌詞
音頻治療： Manjeera Cymbals & Wood Chimes by Atlantis Sound Healing
Little Love in everyday
恬靜中彰顯細膩
為這尋常的運氣
我飛越地球另一邊 幾次聚散後
又發現走到原點
In my little love
In your little love
We will find our way
從天空到靜悄街角
我再次看到每點真
從梳化到咖啡香
記載了每次快慰與黑暗
從亂碰亂愛直至洞察入微
一呼一吸不忘記
和誰的曾經 回憶零星 瓦礫中拼貼
若濃若淡我明白了
Little Love in everyday
恬靜中彰顯細膩
為這尋常的運氣
我飛越地球另一邊 幾次聚散後
幸福都不過如此
In my little love
In your little love
We will find our way
從知己溫馨的短訊
到老拍檔讚我勇敢
從陌生者的會心一笑
到得到小貓信任
從大節日禮物到簡單心意
都開始珍惜念記
從微小痕跡 看到奇蹟 已經足夠了
好奇讓我重拾力氣
用已遺忘的直覺
細味擁抱的細膩
讓每一點不經意
如星火灑遍鬧市內 撫慰舊傷口
再不需追究原因
In my little love
In your little love
讓愛凝聚幻變
(Hooo~~)
小小的溫暖就似
無私水點給予旱地
掀起悸動療癒我
從灰燼裏重拾快樂
釋放舊故事
幸福都不過如此
來日遇見你 不必解釋了
遺憾內有愛 就算多瑣碎 又再度連起
In my little love
In your little love
We will find our way